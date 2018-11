"Historycznie, odpowiedzialność spoczywa na Rosji jako sukcesorze ZSRR". P. Poroszenko na obchodach Wielkiego Głodu na Ukrainie

Kijów, Ukraina. - W historycznym wymiarze odpowiedzialność za Wielki Głód na Ukrainie spoczywa na Federacji Rosyjskiej, która jest sukcesorem ZSRR. Ta zbrodnia nie podlega przedawnieniu – mówił prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w trakcie obchodów 85-tego Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. W wyniku kolektywizacji rolnictwa, odbierania majątków i rekwirowania zboża w latach 1932-1933 doprowadzono do śmierci od pięciu do dziewięciu milionów Ukraińców. Dokładna liczba ofiar nie jest jednak znana.



Poroszenko odnosząc się do obecnych stosunków między Moskwą a Kijowem, skrytykował Rosję.



- Rosja kolejny raz, jak sto lat temu, zaatakowała Ukrainę by wchłonąć ją w swoje imperium. Kreml znowu reaguje strachem i nienawiścią na europejskie aspiracje Ukrainy – mówił Poroszenko. (x-news)