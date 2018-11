Turystyka medyczna. "Jestem w Polsce już drugi raz. W moim mieście te same operacje są dwa razy droższe niż tutaj"

Dlaczego pacjenci z zagranicy przyjeżdżają, aby korzystać z usług polskich lekarzy? – Jestem w Polsce już drugi raz. W moim mieście te same operacje są dwa razy droższe niż tutaj – powiedziała Pen Meadow Jones, pacjentka z Wielkiej Bretanii. Jakie zabiegi najczęściej wybierają? Philip Pasler z Karkonoskiego Centrum Medycznego wyjaśnił, jaka jest idea turystyki medycznej. Chirurg plastyczny i lekarz medycyny estetycznej dr Janusz Gresse Łyko oraz dziennikarz Mateusz Walczak rozmawiali na temat tego, co przyciąga obcokrajowców na zabiegi medyczne do Polski.