USA: Dolary wyleciały z ciężarówki na autostradzie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W czwartek (13 grudnia) na autostradzie East Rutherford w New Jersey doszło do awarii drzwi opancerzonej ciężarówki z firmy Brinks. W rezultacie z pojazdu wyleciały setki banknotów.



Na drodze zapanował chaos, ponieważ kierowcy wychodzili ze swoich samochodów i zbierali pieniądze. To doprowadziło do kilku kolizji.



(x-news)