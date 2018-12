Dzieciątko Jezus wśród rekinów. Podwodna szopka

W madryckim akwarium zainstalowano szopkę bożonarodzeniową w akwarium z rekinami. Co roku to wydarzenie przyciąga wielu odwiedzających. Tradycja podwodnej szopki sięga 1995 r., kiedy oceanarium zostało otwarte.



Jak zapewniają pracownicy, wszystko odbywa się przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa. W akwarium znajduje się kilka gatunków rekinów, ale nie są one agresywne. Szopkę będzie można oglądać do 7 stycznia.



