Poszukiwania ludzi w gruzach w Magnitogorsku wstrzymane. Zaginionych pozostaje 36 osób

Poszukiwania zganionych mieszkańców zawalonego bloku w Magnitogorsku zostały wstrzymane. Ratownicy obawiają się dalszego zawalenia budynku. Wcześniej odnaleziono ciało ósmej ofiary tragicznego wybuchu gazu. Zaginionych pozostaje 36 osób. Szanse na odnalezienie żywych są jednak znikome. W nocy w Magnitogorsku temperatura spadła do -27 stopni Celsjusza.



Na miejscu pracuje ponad 1,3 tys. osób i 200 jednostek sprzętu.



Do wypadku doszło nad ranem w poniedziałek (31.12). Na skutek wybuchu gazu doszło do zawalenia się klatki schodowej, na ziemię runęła część mieszkań.



