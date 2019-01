Zdjęcia z drona pokazują ogrom zniszczeń wywołanych eksplozją w bloku w Magnitogorsku

Do wybuchu i zawalenia się jednej z dwunastu klatek schodowych w dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym doszło 31 grudnia ok. godz. 6 rano czasu miejscowego (godz. 2 w Polsce). W wyniku eksplozji całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo kilkadziesiąt mieszkań.



Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 37. Operacja ratowniczo-poszukiwawcza trwa już czwartą dobę. Zaginione są wciąż cztery osoby.



x-news