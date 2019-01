Straż pożarna uratowała psa uwięzionego na wysepce na Dunajcu. Prawdopodobnie przestraszył się fajerwerków

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji strażaków udało się uratować psa. Zwierzę było uwięzione na wysepce na środku Dunajca. Pies najprawdopodobniej wystraszył się noworocznych fajerwerków, albo został tam porzucony.



- Piesek nie mógł się przedostać na brzeg, bo miał odciętą drogę przez wodę. Była to wysepka utworzona niedawno przez pracowników i dlatego nie mógł się przedostać – wyjaśnił Mariusz Serek ze straży pożarnej w Tarnowie.



- Najprawdopodobniej jest to ofiara nocy sylwestrowej. Mamy bardzo dużo zgłoszeń. Dużo piesków się błąka po tej nocy – powiedział Paweł Kamiński, inspektor ds. ochrony zwierząt.



- Teraz będzie przechodził badania. Obejrzy go weterynarz. Dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć jaki jest jego stan, ale ogólnie wygląda na psa zadbanego – wyjaśnił Paweł Klimek z policji w Tarnowie.