"Ta tragedia zraniła cały Koszalin". Trwa żałoba bo śmierci pięciu nastolatek w pożarze escape roomu

W Koszalinie trwa żałoba po śmierci pięciu uczennic gimnazjum w tzw. escape roomie. 15l-atki świętujące urodziny jednej z koleżanek zginęły w wyniku pożaru, który był spowodowany rozszczelnieniem się butli z gazem. W budynku było wiele nieprawidłowości dotyczących możliwości ewakuacji. Mieszkańcy Koszalina wzięli dziś udział w mszach świętych w intencji ofiar pożaru. Przed budynkiem, w którym doszło do tragedii mieszkańcy wciąż zapalają znicze.



- Żyjemy z tą tragedią już od piątku. Przychodzimy się modlić, spotykać, być razem, gdyż ta tragedia skaleczył cały Koszalin – powiedział jeden z mieszkańców zmierzający na mszę świętą w intencji ofiar pożaru.



- To jest niedbalstwo władz, straży miejskiej, policji, nadzoru budowlanego. nie powinno się takich obiektów dopuszczać do użyteczności – stwierdziła jedna z mieszkanek Koszalina.



