Pierwsze oznaki wiosny w Parku Narodowym Ujście Warty

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Coraz wyższa temperatura sprawia, że do Polski zaczynają wracać ptaki, które odleciały na zimę do cieplejszych krajów. Pierwsze oznaki wiosny widać między innymi w Parku Narodowym Ujście Warty.



– Pierwsze oznaki wiosny to przede wszystkim pojawiające się skowronki, które słyszymy, jak przelatują. Są też tu zwiększające się ilości gęsi migrujących i wracających z zachodniej Europy i zatrzymujących się u nas w parku, żeby odpocząć. Zaczynają się też odzywać żurawie – powiedział Michał Wołowik z Parku Narodowego Ujście Warty.



(x-news)