Lubnauer: To łamanie kręgosłupów pracownikom Sejmu przez PiS

Komendant Straży Marszałkowskiej pułkownik Piotr Rękosiewicz decyzją szefa Kancelarii Sejmu został odwołany z pełnionej funkcji. Oficjalnie komendant miał odejść z powodów rodzinnych, nieoficjalnie dziennikarze TVN24 ustalili, że płk Rękosiewicz sprzeciwiał się demontażowi tablicy PO pokazującej "układ Kaczyńskiego".



W piątek rano Straż Marszałkowska kazała dziennikarzom odejść sprzed klubu Platformy Obywatelskiej, gdzie w drzwiach stoi tablica, o którą kłócą się od kilku dni posłowie. Zdaniem Grzegorza Schetyny, miało to utrudnić dziennikarzom pokazywanie widniejącego na niej "układu Kaczyńskiego".



- To jest absurdalne, z miesiąca na miesiąc widać coraz bardziej, jak PiS boi się wolnych mediów – skomentował przewodniczący PO.



Jak poinformował Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, płk Rękosiewicz sam złożył rezygnację, a ta została przyjęta.



Płk Rękosiewicz jest drugim odwołanym komendantem Straży Marszałkowskiej Sejmu w tej kadencji. Pełnił tę funkcję od lipca 2017 r. Poprzedni komendant - Arkadiusz Koschalke - został odwołany w styczniu 2017 r., wkrótce po grudniowej okupacji sali plenarnej przez posłów opozycji. Zdaniem Katarzyny Lubnauer, zamieszanie ze Strażą Marszałkowską "przestaje już być śmieszne".



- Mamy do czynienia z łamaniem kręgosłupów pracownikom Sejmu przez PiS. Za to, że nie chcą wykonywać ich poleceń. Poleceń, które są w interesie jednej partii – oceniła przewodnicząca Nowoczesnej.



Senator PiS Jan Maria Jackowski przekonuje, że skoro oficjalnie komendant zrezygnował z powodów osobistych, to nie powinno się tego wiązać z wydarzeniami związanymi z tablicami prezentującymi "układ Kaczyńskiego".



