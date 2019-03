Dwa wypadki przez jelenia. Zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych w wypadku, do którego doszło we wtorek na drodze do Strzelina w województwie dolnośląskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia przyczynił się jeleń, który wybiegł na jezdnię.



- Kierujący osobowym daewoo uderzył w stojącego jelenia. W wyniku tego zdarzenia auto przewróciło się. Kierowca o własnych siłach zdołał wydostać się z samochodu. Gdy wychodził, usłyszał huk. Był to huk spowodowany drugim zdarzeniem drogowym. Tym razem ze skutkiem śmiertelnym – relacjonował st. sierż. Dariusz Rajski z wrocławskiej policji.



Kierowca drugiego samochodu zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka.



Sześcioro uczestników wypadku trafiło do szpitala, jednej osoby nie udało się uratować. Ranny jeleń został przewieziony do Świdnicy do fundacji, która ma się nim zaopiekować.



x-news