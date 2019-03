Duda: Na pewno nie siądziemy razem do stolika z ZNP

„W poniedziałek będziemy brali udział w prezydium Rady Dialogu Społecznego. Jeśli faktycznie na tym spotkaniu rozpoczną się negocjacje z rządem, to Solidarność będzie domagać się osobnych negocjacji, ponieważ nasze postulaty są zupełnie inne od ZNP” – mówił w RMF FM o proteście nauczycieli szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. „To pokazuje wielką odpowiedzialność Solidarności nauczycielskiej, że nie chcą brać uczniów jako zakładników, chcą ten protest rozwiązać między dorosłymi. I to jest sytuacja dla mnie najważniejsza” – dodał. „Na pewno nie siądziemy razem do stolika z ZNP” – podkreślił gość Krzysztofa Ziemca.



My mamy swój protest, a oprócz tego związek zawodowy Solidarność jest od września jest w sporze z rządem i ten spór przynosi efekty, ponieważ odmrożone zostały wynagrodzenia w sferze budżetowej. My dzisiaj walczymy o nauczycieli, ale też pozostałe grupy zawodowe, jak chociażby pracowników urzędów, sądownictwa, prokuratur, czy szeroko rozumianej kultury. Ci pracownicy też są w sytuacji dramatycznej jeśli o wynagrodzenia - mówił szef NSZZ "Solidarność". My nie możemy pozwolić dzisiaj, aby kosztem pozostałych grup zawodowych jedna grupa otrzymała podwyżki. My rozmawiamy z rządem globalnie. Daliśmy premierowi czas do 28 marca na przedstawienie konkretnych propozycji. Jeśli ich nie będzie, to 4 kwietnia cała Solidarność będzie protestowała przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi we wszystkich miastach - dodał.



Duda podkreślił, że według niego "skończył się monopol związków jednozawodowych". Pan Broniarz już kiedyś zdradził robotników i pracowników poprzez to, że podpisał w 2008 roku porozumienie z Platformą Obywatelską, PSL-em i SLD, odbierając możliwość przechodzenia dzisiaj wielu pracownikom na tzw. emerytury pomostowe. My jako Solidarność podchodzimy do wszystkich problemów globalnie. Dzisiaj z rządem rozmawiamy o podwyżkach m.in. nauczycieli, ale także dla wszystkich innych grup - powiedział.



