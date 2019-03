Turysta znalazł zwłoki w Tatrach. Szukali go od stycznia

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przy szlaku turystycznym z Doliny Roztoki do Doliny Pięciu Stawów w Tatrach turysta odkrył zwłoki mężczyzny. Okazało się, że to poszukiwany od stycznia mieszkaniec okolic Krakowa.



– Dostaliśmy informację od przypadkowego turysty, który szedł Doliną Roztoki i natknął się na zwłoki mężczyzny – powiedział Edward Lichota, ratownik TOPR.



– Z udziałem prokuratora przeprowadziliśmy oględziny zwłok. Wśród znalezionych rzeczy osobistych były też dokumenty. Potwierdziliśmy, że jest to mężczyzna z okolic Krakowa, 47-latek, który od stycznia tego roku jest osobą poszukiwaną. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności śmierci tego mężczyzny – stwierdził natomiast Roman Wieczorek z policji w Zakopanem.



Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności śmierci mężczyzny. Zwłoki zostały zabezpieczone do czasu sekcji.