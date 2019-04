Paryż po pożarze Notre Dame

24 godziny po pojawieniu się ognia w katedrze Notre Dame i zaledwie 9 godzin po ugaszeniu pożaru w tej zabytkowej świątyni stolica Francji zapełniła się turystami i dziennikarzami. Paryż przeżywa prawdziwe oblężenie. We wtorek wieczorem mieszkańcy miasta zgromadzili się na wspólnej modlitwie i śpiewaniu na placu św. Michała, a następnie przeszli pod Notre Dame. Osoby, z którymi rozmawiali dziennikarze Interii, podkreślają, że do zdarzenia doszło w Wielkim Tygodniu, co ma dla nich znaczenie szczególnie symboliczne.