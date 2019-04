Seria wybuchów na Sri Lance

W Niedzielę Wielkanocną na Sri Lance doszło do serii wybuchów, w wyniku których ucierpiały m.in. co najmniej trzy kościoły, trzy luksusowe hotele i pensjonat. Liczba ofiar wzrosła już do 207 osób, 450 zaś zostało rannych. Na zdjęciach bliscy ofiar i osoby poszukujące zaginionych gromadzą się w pobliżu szpitala w Kolombo.