Ceremonia cudu świętego ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Wierni z kościołów prawosławnych zgromadzili się w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie, aby wziąć udział w corocznej ceremonii cudu świętego ognia.



Zgodnie z prawosławną tradycją, w Wielką Sobotę - dzień przed Wielkanocą - ogień pojawia się spontanicznie w miejscu, które uważa się za grób Jezusa Patriarcha Teofil III zapalił od Świętego Ognia świece i przekazał płomienie wiernym. Przed odprawieniem rytuału, wejście do kaplicy jest pieczętowane, a patriarcha jest sprawdzany przed wejściem, czy niczego nie wnosi do środka.



Ogień został następnie przeniesiony do Betlejem do kościoła Narodzenia Pańskiego czyli miejsca narodzin Jezusa. Następnie przewieziono go do stolic państw prawosławnych w specjalnych kontenerach.



Ogień jest według prawosławnych wiernych tym samym światłem, które towarzyszyło ukazaniu się aniołów Marii Magdalenie, Marii, matce Jakuba i Marii Salome, które przybyły do grobu po zmartwychwstaniu Chrystusa. Rytuał liczy co najmniej 1200 lat, a dokładne szczegóły źródła płomienia są ściśle strzeżoną tajemnicą.



x-news/Associated Press