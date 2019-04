"Rząd pod Pręgierz!". Nauczyciele protestowali we Wrocławiu pomimo planowanego zawieszenia strajku

Pomimo zawieszenia strajku nauczycieli, w sobotę 27.04.2019 we Wrocławiu odbył się protest nauczycieli, uczniów i rodziców pod hasłem „rząd pod pręgierz!”. Uczestniczyło w nim około 300 osób. Jak mówili protestujący nauczyciele, decyzja Związku Nauczycielstwa Polskiego o zawieszeniu strajku budzi skrajne emocje.



– To trudna decyzja pana Broniarza. Targały mną różne emocje myślę, że na swój sposób słuszna decyzja. Jeśli nic się nie zmieni to we wrześniu ruszy ponownie strajk – oceniła Monika Komisarczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.



– Mój uczeń, premier Morawiecki powiedział, że reforma jest jak dziurawy bak. Takiej hipokryzji nie można traktować poważnie. Nasza szkoła strajkuje. Uważamy, że ta reforma jest wielką deformą edukacji. Nie możemy pozwolić, żeby rząd nami tak pomiatał – powiedział natomiast Marek Jędrychowski z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.



Pedagodzy zapowiadają, że zawieszenie strajku nie oznacza jego zakończenia. Wciąż będą walczyć o realizację swoich postulatów, na co dają rządowi czas do września.



