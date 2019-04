Obchody świąt Wielkiej Nocy w Kościele prawosławnym. W cerkwi w Białymstoku tłumy wspólnie świętowały zmartwychwstanie Chrystusa

Trwają obchody świąt Wielkiej Nocy w Kościele prawosławnym. Dla wiernych to czas uroczystych procesji rezurekcyjnych, śpiewania pieśni i wspólnych modlitw. W cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku na Jutrzni Paschalnej zgromadziły się tłumy osób, by wspólnie świętować zmartwychwstanie Chrystusa.



– To jest bardzo wielki dzień, to znaczy noc, w którą zmartwychwstał Jezus i dla nas, prawosławnych to bardzo duże święto – powiedział jeden z wiernych.



– Zapalenie Świętego Ognia, który ja akurat wiozę do Królowego Mostu niedaleko Białegostoku, oznacza początek święta – dodał inny.



Wielkanoc prawosławna obchodzona jest tydzień po katolickiej, ponieważ wierni tej religii korzystają z kalendarza juliańskiego, a nie gregoriańskiego.



TVN24