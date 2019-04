W Suwałkach 14-latka urodziła dziecko. Nikt nie zauważył, że była w ciąży

Do szpitala w Suwałkach zgłosiła się 14-letnia dziewczynka z bólem brzucha. Lekarze stwierdzili, że niedawno urodziła dziecko. Policja odnalazła ciało noworodka zakopane w pobliżu domu dziewczynki. Nikt nie zauważył, że była w ciąży. Zarzuty w sprawie usłyszał 16-letni ojciec dziecka. Młoda matka przebywa w szpitalu pod opieką psychologa.



- Stan dziewczynki jest dobry, zadowalający. W ciągu tego tygodnia będziemy skupiać dużą uwagę na pomocy psychologa. Sądzę, że po tygodniu pobytu na oddziale będzie mogła iść do domu – wyjaśnił Andrzej Żyliński, Ordynator Oddziału Ginekologicznego w Suwałkach.



- Dla nas bardzo dużym zaskoczeniem jest, że nikt nie wiedział, że jest w ciąży. Cały czas uczęszczała do szkoły. Babcia, z która mieszkała również tego nie zauważyła. Koordynator rodziny również nie zauważył, że była w ciąży – powiedział Leszek Lewoc, dyrektor MOPS w Suwałkach.