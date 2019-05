Jedna osoba nie żyje po zderzeniu dwóch samochodów w województwie opolskim

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Jedna osoba nie żyje, a sześć jest rannych po wypadku w Rożniątowie w województwie opolskim. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Najciężej rannych do szpitali przetransportowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 19-letni mężczyzna po dotarciu do szpitala zmarł. Przyczyny wypadku bada policja.



- W wyniku zdarzenia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowało siedem osób. Działania straży polegały na ewakuacji i zrobieniu dostępu do osoby zakleszczonej w pojeździe oraz udzieleniu pomocy pozostałym poszkodowanym. Na uwagę zasługuje fakt, że przed przyjazdem służb, na miejscu pomocy zaczął udzielać jeden z ochotników powiatu strzeleckiego. Wykonał to w sposób bardzo fachowy i przygotował grunt do służb, które nadjechały za moment – wyjaśnił Mateusz Nieświec ze straży pożarnej w Strzelcach.