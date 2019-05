Masowe protesty w Kaszmirze po gwałcie na 3-letniej dziewczynce

Tysiące ludzi wyszło na ulice w Kaszmirze, by zaprotestować po gwałcie na trzyletniej dziewczynce. Sprawca czynu został już aresztowany. Dziecko po gwałcie wymagało natychmiastowej hospitalizacji z uwagi na ciężki stan zdrowia.



Demonstracje wzmogły się po informacji, że rodzina zatrzymanego przedstawiła dokumenty poświadczające, że sprawca ma 13 lat. Zdaniem protestujących, zostały one sfałszowane, by gwałciciel mógł uniknąć najwyższego wymiaru kary, czyli dożywocia. Zdaniem demonstrujących, zatrzymany ma nie mniej niż 20 lat i był pracownikiem lokalnego warsztatu samochodowego.