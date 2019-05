„Obrzydliwe przestępstwo. Mam nadzieję, że sądy nie będą pobłażliwe”

- Obrzydliwe przestępstwo zaatakować funkcjonariusza który jest powołany do tego, żeby nas chronić, mam nadzieję, że w tej sprawie sądy nie będą pobłażliwe - stwierdził Ryszard Terlecki, odnosząc się do zdarzenia, które miało miejsce w Busku-Zdroju. W sobotę (18.05) w trakcie interwencji funkcjonariusz został raniony nożem w plecy.



Dopytywany o powiązania nożownika z partią Porozumienie odparł: - Słyszałem wczoraj wyjaśnienia, zaprzeczenia, że to nie jest człowiek z ekipy Porozumienia. Mam nadzieję, że to się wyjaśni i będziemy znali dokładnie prawdę. Podkreślił, że "jest oczywiste, że Porozumienie powinno zdecydowanie odciąć się od niego".



Lider Porozumienia Jarosław Gowin zaprzeczył na Twitterze, jakoby napastnik był członkiem Porozumienia.