"Wiedziałem, że walczę o swoje życie". Zeznania byłego wiceprezesa KNF

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Miałem pełne przekonanie, że walczę o swoje życie - zeznał przed sądem były wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak. We wtorek odbyła się kolejna rozprawa w procesie przeciwko oskarżonym o jego pobicie, do którego doszło 16 kwietnia 2014 roku. Na ławie oskarżonych zasiadają domniemani sprawcy pobicia oraz ówczesny członek rady nadzorczej SKOK Wołomin, który miał zlecić atak.

W maju 2014 Wojciech Kwaśniak jako wiceszef KNF nadzorował kontrolę w SKOK-u Wołomin, gdzie dochodziło do nieprawidłowości.