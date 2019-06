Były milicjant podejrzany o strzelanie do górników z Wujka zostanie przesłuchany

Roman S., były funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej, podejrzany o strzelanie 16 grudnia 1981 roku do protestujących górników kopalni Wujek, zostanie przesłuchany w najbliższych dniach w Katowicach. Były milicjant został zatrzymany w Chorwacji 17 maja. W związku ze śledztwem IPN za Romanem S. wystosowano Europejski Nakaz Aresztowania.



- W tej głównej sprawie zostało w sumie skazanych 17 byłych funkcjonariuszy. To był pluton specjalny z Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach. Zostali skazani na karę od 2,5 do 6 lat pozbawienia wolności. Zostali skazani za pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia i skutek śmiertelny – powiedział Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego.



Roman S. nie mieszkał w Polsce, na stałe przebywał w Niemczech. Były milicjant zrzekł się obywatelstwa polskiego i przyjął niemieckie. Polska strona wystąpiła do niemieckiej o wydanie podejrzanego, jednak ta odmówiła.



Podejrzanemu grozi do 10 lat pozbawienia wolności.