"Powinni dokończyć to, co zaczęli, a nie rozgrzebać i zostawić". Włosi zeszli z placu budowy drogi nr 5

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mieszkańcy Stęszewa koło Poznania narzekają na przedłużającą się budowę drogi S5. W ubiegłym tygodniu włoskie przedsiębiorstwo poinformowało GDDKiA, że odstępuje od kontraktu na budowę. 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej między Poznaniem a Wronczynem miał być gotowy w listopadzie 2017 r.



– Powinni dokończyć to, co zaczęli, a nie rozgrzebać i zostawić – powiedziała mieszkanka Stęszewa.



Burmistrz miasta Włodzimierz Pinczak wskazał, że sytuacja poprawiła się po otwarciu jednej nitki w kierunku Wrocławia i węzła Wroczyn.



– Natomiast na pewno oczekiwane jest dokończenie tej drogi, połączenie drogi nr 32 do Zielonej Góry z S5. Ten węzeł jest dla nas bardzo ważny, spowodowałby zmniejszenie ruchu na obecnej drodze krajowej nr 5 – stwierdził Pinczak.