W Polsce pojawił się nowy gatunek kleszcza. Może to mieć związek z ociepleniem klimatu

Do Polski trafił nowy rodzaj kleszcza. O odkryciu poinformowała grupa naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Po roku badań mają pewność, że przywędrował z zagranicy i ma to związek z ocieplaniem się klimatu.



- Jest to coś nowego. Jest odkryte kilka stanowisk tego kleszcza. Nam udało się zabrać tych kleszczy naprawdę bardzo dużo. To było około 420 sztuk. Planujemy przebadać wszystkie zebrane przez nas kleszcze na obecność kilku najważniejszych patogenów, żeby zobaczyć, czy faktycznie mamy się czego bać – wyjaśniła Dorota Dwużnik z Uniwersytetu Warszawskiego.



- Pojawienie się tego kleszcza może mieć związek z ociepleniem klimatu. Łagodne zimy i wilgotno-ciepłe wiosny sprzyjają przetrwaniu populacji kleszczy – wyjaśniła Marta Hajdul-Marwicz, autorka bloga Za-kleszcz-ona Polska.



