"Nie przeproszę, bo nie mam za co" WIDEO |

Róża Thun wygrała proces o zniesławienie z Ryszardem Czarnecki, który porównał ją do “szmalcowników”. Europoseł zapowiedział odwołanie od wyroku.



- Oczywiście, że nie przeproszę, bo nie mam za co przepraszać. Będę w dalszym ciągu piętnował tych polityków, którzy donoszą na własny kraj do obcych mediów, którzy atakują własną ojczyznę. Uważam, że jest to rzecz niedopuszczalna – powiedział Ryszard Czarnecki.



Jak zaznaczył, polskie spory powinno się rozwiązywać we własnym zakresie, a nie informować o tym zagranicę.