Ewakuacja samolotu na lotnisku Orly w Paryżu

Nóż ceramiczny w bagażu podręcznym jednego z pasażerów lotu do Barcelony był przyczyną ewakuacji maszyny na lotnisku Orly w Paryżu.



Do zdarzenia doszło w czwartek, 15 sierpnia.



Mężczyzna został aresztowany. O niebezpiecznym przedmiocie poinformowała partnerka zatrzymanego. Wcześniej między parą doszło do kłótni.



Po sprawdzeniu samolotu przez służby, maszyna odleciała z opóźnieniem.



(x-news)