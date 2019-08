Odnaleziono kolejne szczątki samolotu Liberator WIDEO |

Udało się odnaleźć kolejne szczątki samolotu Liberator zestrzelonego w 1944 roku. Mają one trafić do muzeum Armii Krajowej w Krakowie. W pracach wykopaliskowych bierze udział kilkanaście osób - w tym ze Społecznego Komitetu Upamiętnienia Lotników Liberatora, a także stowarzyszenia "Wizna 1939".



W kwietniu zeszłego roku na polu uprawnym znaleziono silnik bombowca B-24 Liberator. Poszukiwacze liczą, że pod miejscem znalezienia silnika uda się zlokalizować więcej części samolotu.



- Udało nam się znaleźć pojemnik tlenowy pilota, elementy poszycia, tabliczkę znamionową kolektora i bardzo wiele różnych drobnych elementów – wylicza Marcin Sochoń, rzecznik prasowy stowarzyszenia "Wizna 1939".



Samolot spadł dokładnie 16 października 1944 roku. Liberator został zestrzelony przez niemieckie myśliwce między Krakowem a Tarnowem.



- Jak ten samolot leciał i się palił, to myśmy wyszli przed budynek z cala rodziną – wspomina jeden z okolicznych mieszkańców.



Miejscowa ludność pochowała siedmiu członków załogi w prowizorycznej mogile. Po wojnie ich szczątki trafiły na Cmentarz Rakowicki w Krakowie. Z katastrofy ocalał tylko strzelec pokładowy sierżant Ronald T. Pither.



