Ogromna góra lodowa o powierzchni 1600 km kw. oddzieliła się od lodowca na Antarktydzie

Największa od blisko 60 lat góra lodowa oddzieliła się od lodowca szelfowego Amery we wschodniej części Antarktydy. Góra ma powierzchnię 1636 km kwadratowych, czyli jest ponad trzykrotnie większa niż powierzchnia Warszawy.



Ocielenie się lodowca było spodziewane, ale w innym miejscu. Naukowcy z Australijskiego Programu Antarktycznego, którzy poinformowali o zdarzeniu twierdzą, że nie ma ono związku z ociepleniem klimatu. "To zwykły cykl życia szelfu. który dzieli się co 60-70 lat" - mówi prof. Helen Amanda Fricker z Instytutu Oceanograficznego Scripps.



Według naukowców, oddzielenie się tak ogromnej masy lodu nie będzie jednak miało wpływu na poziom wód oceanicznych, gdyż szelf lodowy już wcześniej unosił się na wodzie.