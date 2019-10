Trump o nominacji Polski do programu ruchu bezwizowego WIDEO |

Amerykański prezydent Donald Trump ogłosił nominację Polski do programu ruchu bezwizowego. To kolejny etap zniesienia wiz turystycznych i biznesowych. Cała procedura potrwa najprawdopodobniej od kilku do kilkunastu tygodni.



"Polacy starali się o to przez kilkadziesiąt lat. Zrobiłem to w uznaniu dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Bardzo się z tego cieszymy" – deklarował prezydent Trump.