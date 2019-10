Betoniarka spadła z przyczepki tuż przed samochodem nauki jazdy WIDEO |

Kursant zdał ten egzamin na piątkę. I to jeszcze podczas lekcji nauki jazdy. W Braniewie, w woj. warmińsko-mazurskim, na skrzyżowaniu tuż przed "L-ką", z przyczepki spadła mała betoniarka kołowa. Nikomu nic się jednak nie stało.



- Pojazd, który jechał z naprzeciwka, uważał, że zdąży. Posiadał betoniarkę niezabezpieczona. W tym czasie, kiedy wykonywał skręt betoniarka prawem fizyki i siłą odśrodkową wypadła z przyczepki. Zauważyliśmy, że ta rzecz będzie wypadała, bo widać, że zaczęła się przechylać i kursant wytworzył hamowanie awaryjne, czyli pedał sprzęgła wcisnął do oporu i pedał hamulca, co jest gwarancja, że na krótkim odcinku drogi potrafimy się zatrzymać – wyjaśnił instruktor nauki jazdy, Piotr Pietrzak.



