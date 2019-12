Bożonarodzeniowa szopka od Banksy’ego. W tle mur, a w nim dziury po kulach WIDEO |

Banksy stworzył nową instalację. Tym razem to Bożonarodzeniowa szopka. Nowa praca brytyjskiego artysty, która pojawiła się w jego hotelu w Betlejem przedstawia Józefa i Maryję, którzy pochylają się nad dzieciątkiem. Tuż za nimi stoi betonowy mur z graffiti, a nad nim widać dziury po kulach.



To nawiązanie do muru znajdującego się w Izraelu, który ma chronić obywateli przed ewentualnymi atakami terrorystycznymi ze strony mieszkańców Zachodniego Brzegu Jordanu.