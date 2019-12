Tygrys rzucił się chłopca w zoo. Ochroniła go szyba, a atak nagrali rodzice WIDEO |

Tygrys próbował upolować 7-letniego chłopca, który przyszedł z rodzicami do ogrodu zoologicznego w Dublinie. Na szczęście dla siedmiolatka, od dzikiego kota oddzielała go tafla szkła.



7-latek pozował do zdjęcia, gdy jego rodzice dostrzegli, że za szybą czai się tygrys. Namówili chłopaka, by został na miejscu. Dziki kot przeprowadził szarżę uderzając łapami o szybę. Całe zdarzenie uchwycił na filmie ojciec 7-latka.