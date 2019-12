Niemcy postawili elektryczny płot na granicy z Polską. Ma chronić przed ASF WIDEO |

Na granicy polsko-niemieckiej powstaje specjalny płot, który ma uniemożliwić przedostanie się dzików na teren Niemiec. Płot ma zapobiec przedostaniu się z Polski do Niemiec dzików zarażonych afrykańskim pomorem świń. W sumie ogrodzenie ma mieć około 120 kilometrów. Pierwsze fragmenty ustawiono w pobliżu Gubina w Lubuskiem.



- Słyszałem, że jest to dosyć niewspółmierne do ewentualnego zagrożenia, więc to taka trochę histeria – powiedział Bartłomiej Bartczak, burmistrz Gubina.



Burmistrz siostrzanego, niemieckiego miasta Guben wskazuje, że płot ustawiono z ostrożności.



- Jeśli dojdzie do takiego przypadku w Niemczech (ASF – red.), a prędzej czy później pewnie dojdzie, to trzeba otwarcie powiedzieć, ze dotknięci będą rolnicy. 300 metrów wokół znalezienia chorego zwierzęcia nie może być nic nasadzone, wiec trzeba im będzie wypłacić odszkodowanie – stwierdził Fred Mahro, burmistrz Guben.