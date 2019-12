Mieszkaniec Krefeld znalazł 16 tys. euro na ulicy WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Stefan Wefers, mieszkaniec Krefeld w Zagłębiu Ruhry, znalazł ponad 16 tysięcy euro podczas wigilijnego spaceru z psem. Pieniądze były zapakowane w brązową kopertę, schowaną do torby, która leżała pod drzewem przy jednej z ulic.



– Na początku nie miałem żadnej myśli, później doszedłem do wniosku, że może spadła z czyjegoś roweru. Zajrzałem do środka. W torbie był portfel, pęk kluczy i jeszcze jeden z kluczykami do samochodu. Była też brązowa koperta pełna banknotów o nominałach 50 i 100 euro – mówił Wefers.



Razem w torbie znajdowało się 16 255 euro.



Biuro rzeczy znalezionych było zamknięte, więc uczciwy znalazca zgłosił sprawę na policji. Dyspozytorka na początku nie dowierzała, jednak Wefers zapewniał, że znalazł pieniądze i podał dokładną kwotę.



– Powiedziała, że to niesamowite i świetnie, że zadzwoniłem – powiedział Wefers.





(Źródło: x-news/DE RTL TV)