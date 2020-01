Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pisze list do premiera WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego udali się w piątek (3 stycznia) do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, by złożyć tam list do Mateusza Morawieckiego.



Piszą w nim m.in., że "prowadzona przez niego polityka klimatyczna jest zgubna dla naszego kraju".



Zdaniem młodych aktywistów, szef rządu "całkowicie zignorował stanowisko nauki", nie zobowiązując się na unijnym szczycie do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 r.



- Ostatnie decyzje, które zostały podjęte w grudniu, oddalają nas od jakiejkolwiek gwarancji na bezpieczną przyszłość – powiedział jeden z aktywistów.



(x-news)