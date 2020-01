Warszawa: Przejście dla "smartfonowych zombie" WIDEO |

Na Warszawskim Ursynowie zainstalowano specjalną sygnalizację świetlną dla osób zapatrzonych w swoje smartfony.



Projektor kieruje światło czerwone na poziom chodnika tak, aby osoby zamyślone, czy korzystające z telefonu, nie wtargnęły na jezdnię.



To pierwsze takie przejście dla pieszych w Warszawie.



- Jeżeli to rozwiązanie uratuje choć jedno życie ludzkie, to warto je zastosować, nawet jedynie w pilotażowej formie – podkreśla rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Karolina Gałecka.



(x-news)