Prof. Maciejewski z prestiżową nagrodą amerykańskiego towarzystwa chirurgii

- Mam ten zaszczyt i przyjemność być pierwszym Polakiem wyróżnionym w ten sposób - powiedział chirurg profesor Adam Maciejewski, który odebrał w USA prestiżową nagrodę przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM).



Profesor Adam Maciejewski jest kierownikiem kliniki chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Zespół, którym kieruje przeprowadził złożony przeszczep narządów szyi wraz z przeszczepem komórek macierzystych.



- Jest to pierwszy taki przypadek na świecie - wyjaśnił Daniel Bula z Centrum Onkologii w Gliwicach.



Nagrodzony chirurg przyznał, że "jest to ogromne wyróżnienie, bo takie nagrody przyznawane są corocznie jednej osobie".



- To historyczna chwila i najwyższe wyróżnienie dla nas wszystkich - skomentował dr hab. Łukasz Krakowczyk z Centrum Onkologii w Gliwicach.



