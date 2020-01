Ogromny pożar hali magazynowej we Wrocławiu WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

We Wrocławiu doszło do potężnego pożaru hali magazynowej przy ul. Stabłowickiej. Ogień pojawił się w nocy i był widoczny z dużej odległości. Na miejscu pracowało 26 zastępów straży pożarnej. W hali, w czasie pożaru, najprawdopodobniej nikogo nie było.



- W hali znajdowały się materiały papiernicze, wyroby gotowe oraz produkcja papieru – poinformował st. kpt. Tomasz Szwajnos, ze straży pożarnej we Wrocławiu.