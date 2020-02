Książę Harry i Meghan Markle odrzucili zaproszenie na oscarową galę WIDEO |

Książę Harry i Meghan odrzucili zaproszenie na oscarową galę. Oboje mieli otrzymać propozycję wręczenia statuetki dla najlepszego filmu. Według królewskiej korespondentki magazynu "Hello!" poczuli się zaszczyceni, jednak omówili.



Zagraniczne media zastanawiają się nad powodem ich decyzji. Podkreślają fakt, że książę William i Kate Middleton co roku pojawiają się na gali rozdania nagród BAFTA. Zauważają też, że to wielkie święto kina idealnie korespondowałoby z wcześniejszą karierą Meghan.