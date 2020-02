Bracia udusili się w piwnicy pełnej warzyw. Przyczyną niski poziom tlenu WIDEO |

Do rodzinnej tragedii doszło w Jakubowicach w województwie świętokrzyskim. Dwóch mężczyzn: 27- i 30-latek zeszli do piwnicy, gdzie przechowywane były warzywa. Obaj stracili tam przytomność i zmarli.



W piwnicy znalazła ich matka, która także straciła przytomność i trafiła do szpitala. Prawdopodobną przyczyną tragedii był bardzo niski poziom tlenu w pomieszczeniu.