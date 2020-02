Widowiskowy spektakl na wodzie w Wenecji. Wystartował największy karnawał w Europie WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Wenecji odbyła się uroczysta inauguracja karnawału. Tradycyjny spektakl na wodzie z pokazami świateł i tańców podziwiali licznie zebrani turyści. To największa taka zabawa w Europie.



Władze Wenecji ogłosiły że podnieśli się po powodziach i są gotowi przywitać turystów. Miasto w trakcie karnawału ma ugościć 300 artystów, a odbyć ma się ponad 150 wydarzeń takich jak koncerty, spektakle i pokazy.



Specjalne zabawy zapowiedziano także na Walentynki jednak nie ujawniono jeszcze co dokładnie czeka uczestników. Kulminację przewidziano na następną niedzielę (16.02), kiedy to z dzwonnicy świętego Marka po linach na plac przed Bazyliką zjedzie jedna z akrobatek.



Karnawał potrwa do 25 lutego.