Kraków pilnie poszukuje pielęgniarek WIDEO |

Jest sprzęt, jest miejsce do pracy, ale nie ma kadry. Kraków pilnie poszukuje pielęgniarek. Robi to z rozmachem, ogłaszając nabór na plakatach i wielkich bilbordach.



– Jesteśmy jednym chyba z pierwszych ośrodków w kraju, w którym zaczęliśmy aktywny marketing i poszukiwanie pracowników. Od ogłoszeń w prasie po całą kampanię reklamową – wyjaśnił Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.



Problem braku pielęgniarek dotyczy całego systemu opieki zdrowotnej w Polsce.



– Ratuje nas w pewnym stopniu, bo nie w każdym miejscu, to że pielęgniarki i położne, które nabywają uprawnień emerytalnych jeszcze pozostają czynne zawodowo – powiedziała Zofia Małas, prezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.



Na braki kadrowe narzeka też dyrektorka Szpitala Bielańskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zych.



– Dzisiaj zatrudniłabym około 40 pielęgniarek, ale ich nie ma – stwierdziła Gałczyńska-Zych.



