"Sytuacja jest opanowana". Wojewoda świętokrzyski uspokaja ws. ogniska pandemii w zakładzie mięsnym w Starachowicach WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Kilka dni temu pojawiło się nowe ognisko COVID-19 w Polsce - w zakładzie mięsnym w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Pracownicy i ich rodziny poddawane są kwarantannie, ale zakład pracy nie przerywa - a jedynie ogranicza. Zarówno władze zakładu, jak i wojewoda świętokrzyski zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą.



Dyrektor zarządzający firmy Animex Foods, do której należy fabryka, Zbigniew Nidzgorski podkreślił, że pracownicy, którzy wykazują objawy zakażenia są izolowani w domach i kierowani pod opiekę specjalistów, a osoby, które miały z nimi kontakt trafiają na kwarantannę.



- Warto podkreślić, że jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w regionie. To nie jest tak, że koronawirus bierze się z zakładu, pierwsze zakażenia miały miejsce poza zakładem – dodał rzecznik prasowy Animex Foods Łukasz Dominiak.



- Nic złego się nie dzieje. Wszystkie służby działają, sytuacja w zakładach jest opanowaną sytuacją – podkreślił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.