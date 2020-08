Wybuch w Bejrucie. Na mniejsce pojadą polscy strażacy WIDEO |

Zgłosiliśmy gotowość do natychmiastowego wyjazdu do działań ratowniczych w Libanie - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce zostanie skierowanych 39 ratowników i cztery psy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Dołączy do nich moduł ratownictwa chemicznego.