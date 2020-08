Białoruś. Dobrowolski: Bito mnie, aż traciłem przytomność. Mówili, że jestem najemnikiem WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Pojechałem na Białoruś, żeby dokumentować to, co się dzieje na świecie, żeby zrozumieć i opisać losy ludzi, którzy w przypadku tego kraju walczą o podstawowe swobody obywatelskie, o samostanowienie narodu, o to, by ludzie nie bali się władzy - mówił w "Gościu Wydarzeń" Witold Dobrowolski. Fotograf został zatrzymany na Białorusi. Był bity i torturowany.