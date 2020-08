Warszawski kolektor pod dnem Wisły może być nieodwracalnie uszkodzony WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że służbom miasta Warszawy nie udało się wypompować wody z uszkodzonego kolektora ściekowego oczyszczalni "Czajka". Według niego może to oznaczać pęknięcie osnowy rurociągu.



- Jeżeli tak jest, to rura nie będzie się nadawać do niczego - poinformował.



Źródło: Polsat News