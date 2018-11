23-latek ukradł rodzicom 25 tys. zł. Grozi mu do dziesięć lat więzienia

23-latek z Leszna (woj. wielkopolskie) w kilka tygodni ukradł z konta bankowego rodziców 25 tys. zł, które wydał na narkotyki i hazard. Za kradzież odpowie przed sądem. Grozi mu łącznie do 10 lat więzienia.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

O sprawie poinformowała w środę asp. sztab. Monika Żymełka z KMP w Lesznie (woj. wielkopolskie). Jak tłumaczyła, "leszczyńscy policjanci ustalili, że młody mieszkaniec Leszna okradł swoich rodziców na dość pokaźną kwotę pieniędzy".

"Młodzieniec od początku września do połowy października tego roku kilkanaście razy dokonał wypłaty pieniędzy z konta bankowego swoich rodziców. Wykorzystał do tego celu bezprawnie pozyskane kody zabezpieczające do konta oraz mobilną aplikację banku. Łączna kwota strat wyniosła 25 tys. zł" - powiedziała Żymełka.

Jak dodała, policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży w miejscu jego zamieszkania. 23-letni mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W jego domu funkcjonariusze znaleźli niewielką ilość marihuany.

"Następnego dnia śledczy ogłosili mężczyźnie 12 zarzutów kradzieży pieniędzy z włamaniem do konta bankowego oraz posiadania narkotyków. Jak oświadczył policjantom, skradzione pieniądze przeznaczył na narkotyki i hazard" - wskazała policjantka.

23-latkowi grozi do dziesięciu lat więzienia.

Anna Jowsa