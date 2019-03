Trzy osoby trafiły do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim po tym, jak w jednej z tamtejszych galerii handlowych doszło do wycieku substancji chemicznej. Strażacy na czas zabezpieczenia wycieku ewakuowali z galerii około 500 osób.

Zdjęcie Galeria handlowa, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Najbardziej poszkodowana z osób to pracownica pralni chemicznej, na terenie której doszło do wycieku. Życiu kobiety nic nie zagraża, trafiła jednak pod obserwację lekarzy. Niewkluczone, że substancja przedostała się także do jej dróg oddechowych.

Reklama

Pozostałe dwie osoby trafiły na badania po tym, jak zgłosiły podczas ewakuacji kiepskie samopoczucie.

Do wycieku doszło po tym, jak pracownica pralni odkręciła zbiornik z substancją do prania. To wtedy płyn pod ciśnieniem wydostał się na zewnątrz.

Specjalna grupa chemiczna strażaków zabezpieczyła już wyciek. Dochodzenie na miejscu prowadzą teraz policjanci.